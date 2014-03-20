Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") возобновила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие с 31 марта по 17 апреля 2014 года, которая ранее была временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, "Укрзализныця" ранее приостановила предварительную продажу билетов на указанные даты из-за необходимости корректировки графика движения в связи с проведением ремонтных работ на участке Мироновка - Тараса Шевченко - Знаменка.

В частности, ведомство открыло предварительную продажу билетов на следующие поезда: №28/27 Киев - Севастополь - Киев, №40/39 Севастополь - Киев - Севастополь, №12/11 Симферополь - Киев - Симферополь, №80/79 Киев - Днепропетровск - Киев, № 168/167 Киев - Запорожье - Киев, №72/71 Киев - Запорожье - Киев, №76/75 Киев - Кривой Рог - Киев, № 38/37 Киев - Донецк - Киев, №122/121 Николаев - Киев - Николаев, №101/102 Херсон - Киев - Херсон, № 92/91 Одесса - Луганск - Одесса, №63/64 Днепропетровск - Одесса - Днепропетровск, №70/69 Львов - Мариуполь - Львов, №41/42 Днепропетровск - Львов - Днепропетровск, №119/120 Запорожье - Львов - Запорожье.

"Всего открыта предварительная продажа билетов на 15 пар поездов и на поезд №166 Киев - Днепропетровск. На поезд №165 Днепропетровск - Киев предварительная продажа билетов на период с 31 марта по 17 апреля будет открыта вскоре", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в южном направлении с 18 апреля.

С 31 марта по 17 апреля на направлении Тараса Шевченко - Знаменка будет осуществляться ремонт контактной сети, а на участке Мироновка - Тараса Шевченко - путевые работы.