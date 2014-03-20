"Укртрансинспекция" увеличит количество инспекторов

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте ("Укртрансинспекция") с целью усовершенствования своей структуры подготовила проекты нормативно-правовых актов по реорганизации, которыми предусмотрено увеличение количества инспекторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу "Укртрансинспекции" Валерия Черненко.

«На сегодня "Укртрансинспекция" имеет нефункциональную структуру, которая не может выполнять в полной мере возложенные на нее задачи. Запланировано увеличить путем реорганизации количество инспекторов, которые непосредственно проводят государственный контроль и надзор на транспорте, ведь только усиленный контроль за автомобильными перевозчиками способен повысить уровень безопасности пассажирских перевозок», - цитирует пресс-служба Черненко.

Согласно сообщению, после принятия указанных нормативно-правовых актов территориальные органы "Укртрансинспекции" не будут являться юридическими лицами, а все возложенные на них функции будут выполняться централизованно.

По словам Черненко, руководители территориальных органов "Укртрансинспекции" будут назначаться только после обсуждения их кандидатур с общественностью на местах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 17 марта 2014 года назначил Валерия Черненко главой "Укртрансинспекции". Ранее Черненко занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

В ближайшее время новый глава "Укртрансинспекции" намерен реорганизовать ведомство.

"Укртрансинспекция" в январе-феврале 2014 года сократила выдачу разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7% - до 107,159 тыс.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте ("Укртрансинспекция") создана указом президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. "Укртрансинспекция" занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) "Укртрансинспекции".

