МАУ отменила все рейсы между Киевом и Симферополем

Крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы между Киевом и Симферополем по 29 апреля 2014 года включительно в связи с действующими ограничениями на полеты в Крым, сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ.

"Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» информирует о том, что, в связи с продолжающимися ограничениями на полеты в Автономную Республику Крым, все рейсы МАУ между Киевом и Симферополем отменены по не зависящим от авиакомпании причинам по 29 апреля 2014 года включительно. В случае изменений в расписании авиакомпания будет оперативно информировать вас", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы между Киевом и Симферополем на период с 12 по 17 марта 2014 года включительно из-за закрытия международного аэропорта “Симферополь”.

19 марта "МАУ" также заявила об отмене рейсов из Киева в Симферополь и обратно до 17:00 21 марта 2014 года в связи с действующими ограничениями на полеты в Крым.

С конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

12 марта министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил, что аэропорт «Симферополь» закрыт для обслуживания гражданских судов по причине невозможности обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел незаконный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Нелегитимная власть АРК заявила, что более 95% принявших участие в голосовании высказались за выход Крыма из состава Украины.

Европейский Союз и США не признают референдум, заявляя, что он незаконный и проведен в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Вместе с тем, 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.