Частные перевозчики объявят забастовку, если власти Киева не повысят тарифы на проезд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в своем письме перевозчики (ООО «Союз-Авто», ООО «Кийтранс», ООО «Транс Групп», ООО Гусака, ФЛП Овчинникова, ООО «Универсал Транс») отметили, что черта банкротства наступает не только в КП «Киевпастранс», но и у крупнейших автоперевозчиков, имеющих более 1000 автобусов. Поэтому, по их мнению, единственным путем и экономически обоснованным решением финансового коллапса всей отрасли является повышение тарифов на проезд.

Перевозчики отметили, что в противном случае будут вынуждены в ближайшее время объявить забастовку и не пустить на маршруты около 1,5 тыс. маршруток, что, в свою очередь, может привести к транспортному коллапсу в столице.

Вместе с тем, автоперевозчики отметили, что откладывание вопроса о повышении тарифов на проезд в будущем потребует значительных затрат из бюджета, что неприемлемо исходя из экономической ситуации как страны в целом, так и столицы в частности.

Ранее заместитель председателя КГГА Михаил Костюк заявил, что Департамент транспортной инфраструктуры готов ввести новую тарифную политику, для чего проделана большая работа по изменению «философии ценообразования». Это, в частности, ставка на оптовые продажи, установление коммерчески обоснованного тарифа на разовую поездку, а также интересное предложение о дневном проездном билете, который планируется ввести в будущем.