Южная железная дорога повысила качество обслуживания пассажиров пригородных поездов
Южная железная дорога внедрила новые сервисные услуги.
Южная железная дорога (ЮЖД) повысила качество обслуживания пассажиров пригородных поездов по нескольким направлениям, внедрив новые сервисные услуги, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.
"Работники Купянского подразделения Харьковского вагонного участка Южной магистрали ввели дополнительное сервисное обслуживание пассажиров. В пригородных поездах Купянск - Приколотное и Волчанск - Купянск - Узловой - Харьков гражданам предлагают горячий чай и кофе, а к напиткам - богатый ассортимент кондитерских изделий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили необходимость данных нововведений продолжительностью пути пригородного поезда №6553/6554 по маршруту Волчанск - Купянск- Узловой - Харьков, который является едва ли не самым длинным маршрутом в пределах одной области - 241 км. Так, за 6 часов в пути следования поезд пересекает 6 районов Харьковской области.
"Наибольшей популярностью нововведение пользуется у студентов, которых среди пассажиров больше перед выходными и после них", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, проводники поездов вышеуказанных направлений предлагают пассажирам еще и ряд периодических изданий.
Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 36,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.
Южная железная дорога в январе-феврале 2014 года перевезла по льготным тарифам жителей Харькова и Харьковской области на 5,9 млн грн, при этом она не получила никаких компенсаций от Черниговской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.
Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.
Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.