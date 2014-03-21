Южная железная дорога повысила качество обслуживания пассажиров пригородных поездов

Южная железная дорога (ЮЖД) повысила качество обслуживания пассажиров пригородных поездов по нескольким направлениям, внедрив новые сервисные услуги, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Работники Купянского подразделения Харьковского вагонного участка Южной магистрали ввели дополнительное сервисное обслуживание пассажиров. В пригородных поездах Купянск - Приколотное и Волчанск - Купянск - Узловой - Харьков гражданам предлагают горячий чай и кофе, а к напиткам - богатый ассортимент кондитерских изделий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили необходимость данных нововведений продолжительностью пути пригородного поезда №6553/6554 по маршруту Волчанск - Купянск- Узловой - Харьков, который является едва ли не самым длинным маршрутом в пределах одной области - 241 км. Так, за 6 часов в пути следования поезд пересекает 6 районов Харьковской области.

"Наибольшей популярностью нововведение пользуется у студентов, которых среди пассажиров больше перед выходными и после них", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, проводники поездов вышеуказанных направлений предлагают пассажирам еще и ряд периодических изданий.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 36,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Южная железная дорога в январе-феврале 2014 года перевезла по льготным тарифам жителей Харькова и Харьковской области на 5,9 млн грн, при этом она не получила никаких компенсаций от Черниговской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.

Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.