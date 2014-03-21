В Крыму возобновили выдачу разрешений на международные автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте ("Укртрансинспекция") возобновила оформление и выдачу разрешений на международные автоперевозки в крымских пунктах "Евпатория" и "Севастополь" после временной приостановки выдачи таких разрешений с 18 марта в связи с обострением общественно-политической ситуации на Крымском полуострове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в частности, остается закрытым только пункт оформления и выдачи перевозчикам разрешений на поездку по территории иностранных государств «Керчь».

"Впрочем свою работу временно прекратил только пункт выдачи разрешений «Керчь», а пункты выдачи разрешений «Евпатория» и «Севастополь» продолжают выдавать разрешения на осуществление международных перевозок в обычном режиме работы", - говорится в сообщении.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте просит международных автомобильных перевозчиков принять к сведению указанную информацию.

Как напомнили в пресс-службе, ранее Мининфраструктуры заявило о том, что «Укртрансинспекция» временно приостановила оформление и выдачу разрешений на международные автоперевозки в крымских пунктах "Керчь", "Евпатория" и "Севастополь" с 18:00 18 марта 2014 года в связи с обострением общественно-политической ситуации на Крымском полуострове.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в январе-феврале 2014 года сократила выдачу разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7% - до 107,159 тыс. разрешений.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) Укртрансинспекции.

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