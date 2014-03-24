Болоболин уволен с должности гендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил Сергея Болоболина с должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства №226 от 19 марта, опубликованном на веб-портале правительства

Болоболин подал прошение об отставке 6 марта.

Болоболин был назначен на должность гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.