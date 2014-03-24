Новый глава "Укрзализныци" может быть назначен на следующей неделе

Новый генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализницы" может быть назначен уже на следующей неделе, и выбор кандидата будет зависеть от его видения реформы ведомства.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Максим Бурбак, передает корреспондент УНИАН.

«На следующей неделе. Есть много разных кандидатов. Все зависит от того, как человек предложит реализовывать процесс реформы, которую надо было начать еще в 2012 году», - сказал Бурбак. При этом он подчеркнул, что реформа ведомства давно назрела, и западные эксперты одобряют ее внедрение.

Отвечая на вопрос о том, будет ли новый руководитель представлять отрасль или станет новым человеком в ведомстве, Бурбак отметил: «Тут мы должны решить. Отраслевые объединения обратились ко мне с просьбой, чтобы это не был учитель физкультуры, что в принципе правильно. Но любой представитель отрасли, наверное, будет против реформ, потому что она предполагает довольно радикальные шаги», - сказал министр.

Ранее Кабмин своим постановлением уволил подавшего в отставку гендиректора «Укрзализныци» Сергея Болоболина, занимавшего этот пост с января 2013 года.