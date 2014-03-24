Поезда в Крым и в Россию курсируют в штатном режиме

Курсирование пассажирских и грузовых поездов в крымском направлении и обратно, а также в направлении Российской Федерации осуществляется в штатном режиме, согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на Главное управление перевозок ведомства.

"Приднепровская железная дорога работает в штатном режиме, грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по графику и без сбоев, в том числе в крымском направлении, за исключением незначительных задержек, связанных с проверками поездов", - говорится в сообщении.

Железнодорожная инфраструктура также работает в обычном режиме.

Также сообщается, что движение поездов в направлении Российской Федерации осуществляется без задержек, все поезда отправляются по расписанию.

"Без задержек осуществляется железнодорожное сообщение на границах с Российской Федерацией, в частности, на стыках: Красная Могила, Хутор-Михайловский, Харьков- Сортировочная, Купянск-Сортировочная и Иловайск", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в третьей декаде марта отмечает сокращение количества грузовых поездов, задержанных на подходах к станциям назначения. Так, по состоянию на 24 марта текущего года под погрузкой-выгрузкой задержано 11 поездов, из них 8 - на Одесской железной дороге и 3 - на Приднепровской магистрали.

"В пределах своей компетенции и ответственности железнодорожники делают все от них зависящее, чтобы обеспечить бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение всех регионов Украины в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям с 1 января по 3 февраля 2014 года простаивало 58 грузовых поездов, в составе которых 3231 вагон.