Приднепровская ж/д застраховала более 50 тыс. сотрудников и почти 32 тыс. пенсионеров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках добровольного медицинского страхования с 1 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года уже застраховала более 50 тыс. своих сотрудников и около 33 тыс. пенсионеров-железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, 50 тыс. сотрудников ПЖД составляют 88,2% от штатной численности работающих на предприятии, а 33 тыс. пенсионеров-железнодорожников - 91,2% - от общего количества железнодорожников, которые находятся на пенсионном учете.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующий договор о добровольном медицинском страховании ПЖД заключила со страховой компанией «Нефтегазстрах».

"Благодаря этой программе значительно расширены виды оплачиваемой страховщиком медицинской помощи, а также лимиты на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что Приднепровская магистраль за свой счет уплачивает страховые взносы за пенсионеров-железнодорожников и 50% - за работников предприятия.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году предоставили финансовую помощь пенсионерам-железнодорожникам на сумму свыше 167 млн грн.

Справка УНИАН. Новая программа добровольного медицинского страхования категории «Стандарт-4» на Приднепровской железной дороге действует с 1 ноября 2013 года.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

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