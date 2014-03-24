"Укрзализныця" подготовилась к переходу на летнее время

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») скорректировала график движения поездов c учетом перехода Украины на летнее время, в частности, время отправления и прибытия поездов на железнодорожных билетах будет указываться с учетом этих корректировок, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в связи с переходом Украины 30 марта 2014 года в 3 часа (по киевскому времени) на летнее время, когда стрелки часов будут переведены на 1 час вперед, "Укрзализныця" заблаговременно внесла соответствующие изменения в график движения пассажирских поездов, а также согласовала их с администрациями соседних стран.

"Таким образом, в билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь с 29 на 30 марта пассажирские поезда в дальнем сообщении, которые на момент перевода стрелки часов будут находиться в пути, до конечного пункта прибудут по скорректированному времени, то есть будут двигаться по диспетчерскому расписанию, сохраняя все действующие остановки и принимая меры для сокращения опозданий, а пригородные поезда будут курсировать уже по действующему графику движения в соответствии с летним временем.

"В поездах и на вокзалах обеспечивается своевременное информирование пассажиров об изменениях движения поездов на период перевода часовой стрелки. "Укрзализныця" призывает пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом перехода на летнее время", - подчеркнули в пресс-службе.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в расписании движения поездов.

Как сообщал УНИАН, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.