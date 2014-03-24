Львовская железная дорога увеличила грузоперевозки на 8,4%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-феврале 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% - до 9,49 млн тонн с 8,76 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ЛЖД задействовала в грузоперевозках 43970 вагонов, что на 3 вагона больше аналогичного периода 2013 года.

В частности, за указанный период Львовская магистраль увеличила перевозки грузов во внутреннем сообщении на 8,5% - до 2,51 млн тонн, в то время как импортные грузоперевозки сократились на 35,9% - до 321,2 тыс. тонн.

ЛЖД увеличила экспортные грузоперевозки на 10% - до 5,11 млн тонн, транзитные грузоперевозки увеличились на 19,4% - до 1,54 млн тонн.

Также сообщается, что в январе-феврале Львовская магистраль погрузила 458,13 тыс. тонн зерновых грузов, 164,71 тыс. тонн химических удобрений, 152,71 тыс. тонн цемента, 89,03 тыс. тонн флюсов, 88,22 тыс. тонн нефтепродуктов, 71,23 тыс. тонн лома черных металлов, 10,28 тыс. тонн химикатов.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2013 году сократила погрузку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задействовав при этом 379 849 вагонов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.