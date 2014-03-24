"Укртрансинспекция" проверит выдачу разрешений на международные автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте ("Укртрансинспекция") создала комиссию, которая займется расследованием выдачи и использования разрешений на международные автомобильные перевозки, а также намерена провести инвентаризацию имеющихся и выданных бланков разрешений, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу госинспекции Валерия Черненко.

"Уже создана с привлечением правоохранительных органов комиссия по расследованию выдачи и эффективности использования разрешений. Я предоставил распоряжение срочно вернуть в центральный аппарат "Укртрансинспекции" и провести инвентаризацию всех имеющихся и выданных бланков", - цитирует пресс-служба Черненко.

В этой связи, глава госинспекции обратился к автоперевозчикам с просьбой срочно вернуть в "Укртрансинспекцию" использованные бланки разрешений и усилить контроль за их эффективным использованием.

Кроме того, вышеуказанная комиссия также займется проверкой заключенных договоров по созданию электронной базы данных "Автоматизированное рабочее место "Централизованный учет разрешений".

"Всех, кто был причастен к коррумпированной схеме торговли разрешениями на международные перевозки и совершил преступление против государства, будут наказаны в соответствии с законодательством", - отметил глава "Укртрансинспекции".

Как сообщал УНИАН, ранее «Укртрансинспекция» создала комиссию по расследованию деятельности комитета по проведению конкурсов по перевозке пассажиров на междугородних и пригородных маршрутах общего пользования, которые выходят за пределы территории области.

Кабинет министров Украины 17 марта 2014 года назначил Валерия Черненко главой "Укртрансинспекции", ранее занимавшего пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

"Укртрансинспекция" в январе-феврале 2014 года сократила выдачу разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7% - до 107,159 тыс. разрешений.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция») создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) перешло к «Укртрансинспекции».

