«Укрзализныця» подготовит к летнему сезону 4,4 тыс. пассажирских вагонов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, к лету железные дороги планируют капитально отремонтировать 137 пассажирских вагонов и 326 вагонов - деповским ремонтом.

«В процессе ремонта вагонов комплексные бригады должны не только покрасить и освежить кузова вагонов, но и обновить интерьер и внутреннее оснащение, в том числе электрическое и холодильное оборудование, для чего на железных дорогах был создан необходимый запас материально-технических средств, узлов и деталей вагонов с учетом введения в эксплуатацию дополнительных пассажирских поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно сообщению, на Приднепровской железной дороге запланировано отремонтировать 1016 пассажирских вагонов, на Юго-Западной - 953, на Одесской - 670 вагонов, на Львовской - 654, на Южной - 585, на Донецкой - 525.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что из всего пассажирского вагонного парка только 1636 вагонов (35%) оборудованы системой кондиционирования воздуха, в то время как в других вагонах функционирует система так называемой естественной вентиляции, из-за чего возникают нарекания на качество услуг.

"Ежегодно "Укрзализныця" подает предложения в Государственный бюджет по обновлению парка пассажирских перевозок, однако ни разу средства не выделялись. Все закупки пассажирского подвижного состава осуществляются за средства железных дорог или за кредитные средства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в прошлом году в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период подготовила 4532 пассажирских вагона.

Ведомство в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, планирует в 2014 году реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Изношенность пассажирского подвижного состава, задействованного в ночных перевозках, составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».