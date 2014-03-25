На украинско-российской границе опять очереди

Российская таможня в пунктах пропуска на украинско-российской границе замедлила пропуск автопоездов из Украины. Об этом УНИАН сообщил советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины Владимир Бидах.

"В пунктах пропуска на переходе Бачевск очень медленно оформляют машины, со скоростью до 8 машин в час, проверяют тщательно. С чем это связано, мы не в курсе. А на остальных сейчас очередь движется, машин наших идет меньше ", - сказал Бидах.

По информации АсМАП, утром 25 марта на украинско-российской границе скопилось порядка 200 автопоездов.

Как сообщал УНИАН, в начале марта, после обострения межгосударственных отношений между Россией и Украиной возникли проблемы с пропуском автотранспорта через российскую границу.

Читайте такжеРоссийская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров

Справка УНИАН. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины создана в конце 1991 года как договорное объединение, главным заданием которого является постоянная координация действия предприятий, которые занимаются международными автомобильными перевозками, в том числе системе международных перевозок грузов (МПГ).