«Визз Эйр Украина» с июня начнет летать из Киева в Неаполь

Авиаперевозчик-лоукост «Визз Эйр Украина» планирует с 14 июня 2014 года начать выполнять рейсы по маршруту Киев-Неаполь (Италия)-Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Мы уверены, что этот наш маршрут будет таким же популярным, как и 13 других наших международных направлений из Киева. Мы надеемся, что открытие рейса также даст стимул для развития новых рабочих мест в туризме", - цитирует пресс-служба менеджера по коммерческой деятельности авиакомпании Вадима Третяка.

Таким образом, маршрутная сеть полетов «Визз Эйр Украина» из Киева будет насчитывать 14 направлений в 6 стран.

Согласно сообщению, авиарейсы сообщением Киев-Неаполь-Киев будут выполняться по средам и субботам на новых самолетах Airbus A320, вместительностью 180 кресел.

Как сообщал УНИАН, 19 марта авиакомпания "Визз Эйр Украина" приняла решение снизить цены на билеты для стимулирования перевозок в условиях низкого рыночного спроса, а также приостановила пять рейсов из Донецка.

Читайте также«Визз Эйр Украина» в 2013 году увеличила пассажироперевозки до 1 млн человек

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

Авиакомпания планировала в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.