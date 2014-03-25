«Укравтодор» должен кредиторам около 11 млрд гривень

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на погашение ранее взятых долгов порядка 11 млрд гривен, заявил глава «Укравтодора» Александр Малин.

"На сегодняшний день эта сумма составляет примерно 10,5 млрд гривен. К ней нужно добавить текущую курсовую разницу, около 600 млн гривен, но она меняется каждый день," - заявил Малин на пресс-конференции.

Руководитель агентства назвал «критической» ситуацию в транспортной отрасли страны.

“Ситуация в отрасли в глубоком падении, есть и накопительный эффект в этом, и неумелое хозяйствование, и вопросы финансовой политики. Очень сложен кредитный портфель, и средств для капитального строительства с учетом секвестра госбюджета мы на 2014 год пока не предусматриваем", - сказал Малин.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак заявил, что возглавляемое им ведомство хочет провести переговоры с кредиторами о реструктуризации долговых обязательств "Укравтодора", чтобы направить больше средств не на возврат прежних долгов, а на ремонт и строительство дорог.

По словам министра, из выделенных в бюджете 2014 года на дороги 15,6 млрд гривен, около 10 млрд гривен нужно направить на обслуживание долгов, а на содержание 170 тыс. километров дорог будет выделено лишь 2,6 млрд грн.

Министр также заявил о необходимости активного привлечения иностранных инвесторов в национальную отрасль строительства дорог, в том числе, на условиях концессии.

Как сообщал УНИАН, ранее в марте Кабинет министров Украины назначил Малина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины, уволив с этой должности Евгения Прусенко.

В 2013 году «Укравтодор» увеличил объемы ямочного ремонта дорог в 1,5 раза - до 6,9 млн кв. метров.