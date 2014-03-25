"Укрзализныця" продолжает ремонтные работы бесстыковых путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продолжает проводить профилактический осмотр и ремонт бесстыковых железнодорожных путей в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, по состоянию на 25 марта текущего года железные дороги проложили 89 плетей бесстыковых путей длиной по 800 метров каждая.

Всего к началу летних перевозок "Укрзализныця" запланировала проложить 1869 плетей, в том числе 398 - на направлениях скоростного движения.

По данным пресс-службы, Приднепровская и Юго-Западная железные дороги планируют отремонтировать 417 и 414 плетей бесстыкового пути соответственно. Одесская магистраль планирует проложить 337 плетей, Южная - 316, Донецкая - 195, Львовская - 190 плетей.

"Для каждой местности существует своя оптимальная температура закрепления плети, в зависимости от максимальной и минимальной зафиксированных температур. В Украине эти температуры определены для каждой железной дороги. Путевые работы по устройству, укладке, ремонту и содержанию бесстыкового пути на железных дорогах Украины ведутся согласно техническим указаниям, утвержденным приказом "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба начальника отдела текущего содержания пути главного управления путевого хозяйства ведомства Владимира Яковенко.

В "Укрзализныце" также сообщили о готовности путевой техники к проведению масштабных работ, в частности, железные уже отремонтировали 351 путевую машину из всего парка, который насчитывает 554 единицы. В частности, Донецкая железная дорога отремонтировала 60 единиц путевой техники из 82, что составляет 76% от запланированного количества ремонтных работ, Львовская - 48 единиц из 79, Одесская - 53 единицы из 68, Приднепровская - 74 единицы из 103, Юго-Западная - 61 из 100, Южная - 53 из 76 единиц.

"Как рассказали специалисты путевого хозяйства, вся техника будет готова к работе уже через неделю - до первого апреля", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону планирует реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.

"Укрзализныця" в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.