"Укрзализныця" продолжает ремонтные работы бесстыковых путей
По состоянию на 25 марта текущего года железные дороги проложили 89 плетей бесстыковых путей длиной по 800 метров каждая
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продолжает проводить профилактический осмотр и ремонт бесстыковых железнодорожных путей в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, по состоянию на 25 марта текущего года железные дороги проложили 89 плетей бесстыковых путей длиной по 800 метров каждая.
Всего к началу летних перевозок "Укрзализныця" запланировала проложить 1869 плетей, в том числе 398 - на направлениях скоростного движения.
По данным пресс-службы, Приднепровская и Юго-Западная железные дороги планируют отремонтировать 417 и 414 плетей бесстыкового пути соответственно. Одесская магистраль планирует проложить 337 плетей, Южная - 316, Донецкая - 195, Львовская - 190 плетей.
"Для каждой местности существует своя оптимальная температура закрепления плети, в зависимости от максимальной и минимальной зафиксированных температур. В Украине эти температуры определены для каждой железной дороги. Путевые работы по устройству, укладке, ремонту и содержанию бесстыкового пути на железных дорогах Украины ведутся согласно техническим указаниям, утвержденным приказом "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба начальника отдела текущего содержания пути главного управления путевого хозяйства ведомства Владимира Яковенко.
В "Укрзализныце" также сообщили о готовности путевой техники к проведению масштабных работ, в частности, железные уже отремонтировали 351 путевую машину из всего парка, который насчитывает 554 единицы. В частности, Донецкая железная дорога отремонтировала 60 единиц путевой техники из 82, что составляет 76% от запланированного количества ремонтных работ, Львовская - 48 единиц из 79, Одесская - 53 единицы из 68, Приднепровская - 74 единицы из 103, Юго-Западная - 61 из 100, Южная - 53 из 76 единиц.
"Как рассказали специалисты путевого хозяйства, вся техника будет готова к работе уже через неделю - до первого апреля", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону планирует реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.
"Укрзализныця" в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.
Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.
Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.