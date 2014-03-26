Приднепровская железная дорога увеличила продажи билетов через интернет в 4,2 раза

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-феврале 2014 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 4,2 раза - до 275,6 тыс. билетов с 65,7 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Число онлайн-бронирований составило около трети от общего количества проездных документов, оформленных на Приднепровской железной дороге за первые два месяца этого года - 972,4 тыс. билетов", - говорится в сообщении.

В частности, в феврале текущего года на ПЖД было оформлено через интернет 130,2 тыс. проездных документов, что в 4,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"Дополнительную экономию времени пассажирам обеспечивает электронный проездной документ (ЭПД). Удобство такого билета заключается в том, что его можно распечатать самостоятельно, без похода к железнодорожной кассе, и предъявить проводнику при посадке в поезд. Процедуру оформления билетов и ЭПД можно осуществить на официальном сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в январе-феврале онлайн через официальный сайт ведомства было оформлено 137,9 тыс. электронных проездных документов, что на 137,3 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. В частности, в феврале пассажиры Приднепровской железной дороги оформили 64,6 тыс. электронных билетов.

Как сообщал УНИАН, покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в феврале 2014 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года в 1,3 раза - до более 262 тыс. билетов с 206 тыс., а в январе также выросла на 55,5% - до более 325 тыс. билетов.

Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, которые подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На сегодняшний день электронный билет действует на 158 поездов. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.