Львовская железная дорога за год сэкономила энергоресурсов на 63 млн грн

Львовская железная дорога (ЛЖД) в рамках комплексной государственной программы по энергосбережению на железнодорожном транспорте Украины в 2013 году сэкономила энергоресурсов на сумму свыше 63 млн грн за счет внедрения энергосберегающих технологий, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Службы Львовской магистрали ежегодно внедряют энергосберегающие технологии и закупают современное энергосберегающее оборудование, позволяющее существенно экономить топливно-энергетические ресурсы. Следовательно, начиная с 2000 года, энергоемкость железной дороги уменьшилась на 39,2%, то есть с 18,75 тонн до 11,4 тонн условного топлива в год", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ЛЖД отмечает существенное сокращение расходов на теплоносители для производственных нужд благодаря замене старых котлоагрегатов на более эффективные и современные конструкции. Так, в прошлом году ЛЖД сократила по сравнению с 2012 годом потребление природного газа на 975 тыс. куб. м, угля - на 1,28 тыс. тонн, дизельного топлива - на 246 тонн, бензина - на 54,4 тонн.

Как отмечается, специалисты отдела контроля по использованию энергоресурсов Львовской железной дороги проводят энергоаудит в структурных подразделениях магистрали, по результатам которых разрабатывают планы внедрения энергосберегающих мероприятий и рассчитывают их смету. Так, в прошлом году были проведены такие мероприятия на Ивано-Франковской дистанции водоснабжения, моторвагонном депо Королево, а также на участке Здолбунов - Сарны и Клепаров - Ивано-Франковск, по итогам которых рекомендованные меры внедряют на практике.

Кроме того, Львовская магистраль в целях экономии энергоресурсов планирует утилизировать непригодные деревянные шпалы, которые можно перерабатывать в топливные брикеты.

"Хороших результатов в уменьшении расхода топлива и электроэнергии на тягу поездов железнодорожникам Львовской магистрали удалось достичь не только благодаря рациональному ведению поездов, но и благодаря модернизации тепловозов и электровозов, а также корректировке некоторых маршрутов курсирования поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, ЛЖД отмечает немалый процент экономии финансовых средств благодаря применению рекуперативного торможения на карпатских перевалах, вследствие чего в контактную сеть вернулась часть электроэнергии, что, в свою очередь, позволило сократить ее использование на тягу.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках программы энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины планирует в 2014 году сэкономить 6,1 млн грн на электроэнергии за счет энергосберегающих технологий. Ведомство в 2014 году планирует направить на ремонт и модернизацию устройств электроснабжения 294 млн грн.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта энергоресурсы составляют до 21%. В структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо, более 80% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.