"Укрзализныця" сократила перевозку контейнеров на 5%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года перевезла 11 609 контейнеров в составе контейнерных и комбинированных поездов во всех видах сообщений, что на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд, курсирующий по маршруту Никополь - Ильичевск – Никополь, перевез 2404 контейнера, Словакия (Кошице) - Россия (Перспектива) – 2 340, Румыния - Россия (Москва) - Румыния – 2 068, Румыния - Тольятти - Румыния – 1 020, комбинированные поезда «Викинг» - 839, «Ленд Бридж» (Китай - Венгрия) - 400, «Днепровец» (Одесса - Днепропетровск - Лиски) - 717, «Крещатик» (Одесса - Киев- Лиски) - 366, Польша - Украина (Изов - Могилев-Подольский) - Молдова (Рыбница) - 588, Подолье (Одесса - Хмельницкий) - 236.

"Сейчас по территории Украины организовано и курсирует 14 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Укрзализныця" постоянно проводит работы по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог страны по вопросам гибкой системы тарифной политики, технического перевооружения, создания новых информационных технологий, обустройства пограничных переходов, усовершенствования технологии перевозочного процесса, а также сервиса услуг.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку контейнеров во всех видах сообщений по сравнению с 2012 годом на 12% – до 80 481 контейнера.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.

