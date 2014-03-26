Польша зафиксировала увеличение пассажиропотока на границе с Украиной

Крупнейший западный сосед Украины - Польша в марте зафиксировала увеличение пассажиропотока на совместной границе после снижения количества пересечений в конце февраля.

По данным Польской пограничной службы, переданным УНИАН, за первые три недели текущего месяца ежесуточно границу с Украиной пересекали 46,4 тыс. человек, что на 12%, или 5 тысяч больше, чем в среднем в феврале.

В марте пассажиропоток на польско-украинской границе рос с каждой неделей, и увеличился, главным образом, за счет более частых поездок украинцев в Польшу.

Количество пересечений границы в марте также превысило средний показатель за весь прошлый год, когда ежесуточно ее пересекали 45,8 тысячи человек.

Поляки, которые традиционно реже ездят в Украину, чем украинцы в Польшу, за первые три недели марта пересекали границу в среднем около 5 тысяч раз в сутки, что на 5,5% чаще, чем в феврале.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля польские пограничники в некоторые дни фиксировали даже 35% падение пассажиропотока в пунктах пропуска на границе с Украиной, расположенных во Львовской области, жители которой чаще всего приезжают в Польшу.

В прошлом году украинцы, белорусы и россияне, которые ездят в Польшу за покупками через наземные пункты пропуска, потратили в польских магазинах 2,7 млрд дол., больше половины этих покупателей - граждане Украины.

Вчера Пограничная служба Украины сообщила об уменьшении пассажиропотока на границе с Россией за последнюю неделю на 25%.