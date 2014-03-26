Очередей на украинско-российской границе нет - таможня

Роста очереди автомобилей в пунктах пропуска на украинско-российской границе не наблюдается, в целом ситуация на границе спокойная, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Украины, которое находится в стадии ликвидации.

«Информация, озвученная некоторыми СМИ, о росте очередей в пунктах пропуска на украинско-российской границе, не соответствует действительности. Ситуация на границах спокойная», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пиковая нагрузка на пункты пропуска приходится на понедельник, из-за чего в некоторых СМИ появилась информация о возникновении очередей на границе.

«Логистика коммерческих компаний организована таким образом, что графики перевозок учитывают ограничения в некоторых странах движения грузовых автомобилей в праздничные и выходные дни. Это выражается в том, что пиковая нагрузка на пункты пропуска приходится на понедельник, когда здесь могут собираться до 200 автомобилей», - сообщила пресс-служба.

При этом постоянная работа пунктов пропуска позволяет провести таможенное оформление всех автомобилей в течение краткого срока. В частности, по данным таможни, по состоянию на утро вторника 25 марта 2014 года в пункте пропуска «Бачевск-Троебортное» было уже 50 автомобилей, а на утро среды в ожидании на таможенное оформление не было ни одного автомобиля.

«Подчеркиваем, что такая ситуация является традиционной для этого участка границы и соответствует обычной нагрузке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Бидах заявил, что российская таможня в пунктах пропуска на украинско-российской границе замедлила пропуск автопоездов из Украины.

Пункты пропуска на украино-российской границе находятся под усиленным вниманием общественности и СМИ в связи с обостренной политической ситуацией между двумя странами. В частности, в середине марта, после обострения межгосударственных отношений между Россией и Украиной возникли проблемы с пропуском автотранспорта через российскую границу. Украинские транспортные компании заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Минфину. 13 марта министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Миндоходов новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко.