Одесская железная дорога за год уволила 55 членов поездных бригад за нарушение дисциплины

"Всего за прошлый год за нарушение трудовой дисциплины на Одесской железной дороге было уволено 55 работников (в том числе за провоз безбилетных пассажиров), еще 164 работника поездных бригад получили дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом году ОЖД осуществила 87 проверок пассажирских поездов, выявив 182 безбилетных пассажира, провоз 780 кг избыточной клади, 9 случаев финансовых нарушений.

По данным пресс-службы, в четырех пригородных поездах функционируют системы видеонаблюдения, позволяющие фиксировать и выявлять нарушителей трудовой дисциплины среди членов поездных бригад. Кроме того, работники вокзала Одесса-Главная регулярно осуществляют контроль посадки пассажиров в пригородные поезда. Одесская магистраль призывает пассажиров фиксировать любые нарушения трудовой дисциплины со стороны работников поездных бригад в книгах жалоб и предложений, имеющихся у начальников поездов.

В настоящее время ОЖД ведет активные проверки работы сотрудников поездных бригад. "Все выявленные недостатки в работе сотрудников пассажирского хозяйства, обслуживающих пассажиров в поездах и на вокзалах, будут подробно изучаться. По результатам проверок нарушители будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения без возможности восстановления на работе на железнодорожном транспорте", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.