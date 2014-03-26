Генпрокуратура открыла дело из-за неисправных поездов Hyundai

Согласно сообщению, управление правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта выявило указанные нарушения в ходе проверки соблюдения требований законодательства относительно выполнения государственной целевой программы по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В частности, госпредприятие "Южная железная дорога" в 2010 году приобрело 10 электропоездов HRCS2 Hyundai Rothem (Корея) общей стоимостью 307 млн долл., которые в дальнейшем передало государственному предприятию УЖСК.

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"Установлено, что указанные электропоезда эксплуатировались с техническими неисправностями, при наличии которых использование подвижного состава запрещено, поскольку это создавало угрозу для людей. Однако вопреки требованиям законодательства ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» больше года оказывала услуги по перевозке пассажиров электропоездами HRCS2 Hyundai Rothem без лицензии", - подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по части 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

В случае выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет устранять их согласно договору гарантийного обслуживания.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям - на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.