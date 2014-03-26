Железнодорожники заявляют, что имеют лицензию на использование поездов Hyundai

"Украинская железнодорожная скоростная компания имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в поездах Hyundai", - сообщили УНИАН в УЖСК, при этом не уточнив, с какого периода времени предприятие обладает этой лицензией.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Украинской железнодорожной скоростной компании по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, ведомство установило, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии.

"Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

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Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.