Юго-Западная железная дорога в этом году реконструирует 130 км путей

В частности, ЮЗЖД намерена капитально отремонтировать 52,6 км путей, реконструировать 77 км путей и заменить 41 комплект стрелочных переводов на новые.

Согласно сообщению, по состоянию на 25 марта текущего года железнодорожники капитально отремонтировали 8,6 км путей и реконструировали 0,7 км.

Кроме того, работники также осуществили средний ремонт 3 км пути и комплексно-оздоровительный ремонт 28,5 км.

Юго-Западная магистраль с начала года заменила два комплекта стрелочных переводов на новые и начала ремонтировать 106 единиц путевой техники.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.