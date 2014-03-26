Железные дороги увеличили перевозку зерновых на 35,5%

Железные дороги Украины с 1 по 23 марта 2014 года увеличили перевозку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,5% - до 1,73 млн тонн, задействовав в перевозках 27554 вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

В частности, железные дороги за указанный период перевезли 1,49 млн тонн зерна (23,25 тыс. вагонов), что также на 35,5% больше показателя аналогичного периода 2013 года.

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых зерновозов за отчетный период увеличилось на 33,6% - до 1198 вагонов с зерновыми грузами, из них 1011 вагонов с зерном.

На экспорт в порты "Укрзализныця" погрузила 1,4 млн тонн зерна, задействовав 23,25 тыс. вагонов.

По данным пресс-службы, за указанный период все железные дороги, входящие в состав "Укрзализныци" увеличили объемы погрузки зерна, в частности, Донецкая магистраль - на 10%, Приднепровская - на 55%, Южная - на 65%, Юго-Западная - на 21%, Одесская - на 35%, Львовская - на 6,2%.

Как сообщал УНИАН, объем зерновых, отгруженных и перевезенных железными дорогами, в январе увеличился на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при этом было задействовано около 44 тыс. вагонов-зерновозов, а в феврале объем перевезенных зерновых грузов составил 2,63 млн тонн.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2013 года.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.