Железные дороги Украины увеличили рабочий парк зерновозов на 33,6%

Рабочий парк вагонов-зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в марте 2014 года составил 12960 единиц, что на 33,6% больше аналогичного периода 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

"Рабочий парк грузовых вагонов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в марте 2014 составил 12960 вагонов, что на 3261 вагонов больше, чем было задействовано в перевозках в марте 2013 года. Такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" объясняют рост количества рабочего парка зерновозов ростом количества отремонтированных вагонов, уменьшением количества вагонов долговременного запаса и возвращения зерновозов из-за границы.

Также сообщается, что общий оборот зерновоза с 1 по 23 марта сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 0,05 суток - до 10,31 суток. Улучшение данного показателя произошло за счет сокращения оборота порожнего зерновоза на 0,06 суток - до 6,64 суток и сокращения оборота транзитного вагона на 0,21 суток - до 2,71 суток.

Оборот груженого вагона уменьшился на 0,25 суток, оборот местного - на 0,21 суток, транзитного - на 0,56 суток.

В пресс-службе подчеркнули, что в праздничные и выходные дни погрузка уменьшалась из-за отсутствия заказов со стороны зернотрейдеров и других грузовладельцев, а также из-за неритмичного подхода судов.

"Железнодорожники ожидают ажиотажного спроса на зерновозы и требований заказчиков удовлетворить заказ в оперативном режиме. Однако из-за технологических ограничений возможности портов и элеваторов по погрузке - выгрузке, такой подход значительно усложняет логистику перевозок. Кроме этого, довольно часто согласованные и принятые планы не соответствуют перерабатывающим способностям партнеров железных дорог по погрузке и выгрузке", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с 1 по 23 марта 2014 года увеличили перевозку зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,5% - до 1,73 млн тонн, задействовав в перевозках 27554 вагонов-зерновозов.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2013 года.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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