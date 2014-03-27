Днепропетровская и Запорожская детские железные дороги готовятся к летнему сезону

Днепропетровская и Запорожская детские железные дороги, входящие в управление Приднепровской магистрали, начали подготовку ж/д инфраструктуры к летнему сезону, который начнется с 19 мая 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця»).

В частности, Днепропетровская детская железная дорога планирует покрасить, отремонтировать часть здания станции «Пионерская», где расположена Малая Приднепровская, капитально отремонтировать все 5 имеющихся железнодорожных переездов, а также провести ряд работ в локомотивном и вагонном хозяйстве и навести порядок на прилегающей к станции территории.

Кроме того, юные железнодорожники Днепропетровской детской магистрали, которых в целом насчитывается около 700 человек, планируют принять участие в 10-м Всеукраинском слете юных железнодорожников, который в июне пройдет в Донецке, а также посетить своих коллег из других детских железных дорог Украины.

В коллективном договоре Приднепровской железной дороги на поездки воспитанников Днепропетровской детской магистрали по обмену опытом предусмотрено 45 тыс. грн, а также 55 тыс. грн - на питание юных железнодорожников во время прохождения учебно-производственной практики.

Вместе с тем, начальник Днепропетровской детской магистрали пригласил детей, лишенных родительской опеки, воспитанников детских домов и других социально незащищенных категорий детей совершить путешествия по железной дороге бесплатно.

Также сообщается, что Запорожская детская железная дорога проводит подготовку железнодорожной инфраструктуры и рекреационной зоны магистрали к летнему сезону, в частности, железнодорожники убирают территорию и занимаются обрезкой растений из местного дендропарка. В настоящее время на магистрали проходит учебно-производственная практика.

Справка УНИАН. Днепропетровская детская железная дорога основана 6 июля 1936 года. Протяженность ее путей составляет 2 км. Ежегодно железная дорога, на которой постоянно работают 6 смен из учеников 6-11 классов, перевозит более 15 тыс. детей.

Запорожская детская железная дорога основана 19 мая 1972 года и является одной из наиболее развитых детских железных дорог Украины и СНГ. Протяженность ее путей составляет 8,6 км. На железной дороге функционируют одна станция и семь пассажирских платформ, тоннель длиной 80 м, три тепловоза с вагонами и одна грузовая платформа. Ежедневно работу с детьми проводят 15 квалифицированных работников Запорожской детской железной дороги.