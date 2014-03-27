ВР в первом чтении приняла законопроект об отмене утилизационного сбора

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины " (относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование транспортного средства).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 247 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В то же время парламент не смог принять сразу в целом данный закон.

За это решение проголосовали лишь 214 народных депутатов (при необходимых 226).

Данным законопроектом предусматривается освобождение от акцизного налога операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль и отмена экономического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что "этот сбор нужно отменить".

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В то же время он подчеркнул, что правительство понимает, какие это будет иметь последствия.

"Мы осознаем, что автомобили из РФ с объемом двигателя 1200-1300 куб. см получат дополнительный рынок в Украине ", - отметил он.

ВР решила, что данный законопроект ко второму чтению будет готовиться по сокращенной процедуре.