На вокзалах появились информационные пункты для беженцев из Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") организовала на вокзалах всех областных центров страны пункты оказания информационной помощи беженцам из аннексированного Россией Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, с целью обеспечения приема жителей полуострова, "Укрзализныця" обустроила в помещениях железнодорожных вокзалов специальные комнаты, где представители местных органов власти, служб социальной и медицинской помощи смогут оказывать им помощь.

"Вся информация относительно функционирования указанных пунктов будет освещаться в оперативном режиме на официальных сайтах железных дорог и "Укрзализныци" и предоставляться непосредственно на вокзалах", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, данные пункты действуют в Донецке, Луганске, Львове, Тернополе, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Одессе-Главной, Херсоне, Кировограде, Николаеве, Черкассах, Харькове-Пассажирском, Сумах, Полтаве-Южной, Днепропетровске, Запорожье-1, Киеве-Пассажирском, Виннице, Хмельницком, Чернигове и Житомире.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Согласно результатам плебисцита, которые не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом, более 95% крымчан проголосовали за выход Крыма из состава Украины и присоединение его к РФ. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

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