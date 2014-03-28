Россия хочет построить железную дорогу в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" предлагают построить железнодорожный участок Журавка-Чертково в обход территории Украины стоимостью 45-60 млрд рублей, пишет ИТАР-ТАСС.

Об этом сообщил первый вице-президент РЖД Вадим Морозов на расширенном заседании коллегии федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

"Некогда у нас звучал проект Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. Мы с вами этот недешевый проект рассматривали как ускорение движения на юг. Проект скоростного сообщения на юг реален. Но для этого нам придется сделать один участок от этого проекта упреждающими темпами. Это Журавка-Чертково. При определенных характеристиках там надо от 45 до 60 млрд рублей расходов", - заявил Морозов, обращаясь к министру транспорта Максиму Соколову.

По его словам, это очень важная работа для того, чтобы "мы имели надежное, устойчивое и ни от кого не зависящее движение в южном направлении".

Вице-президент РЖД пояснил, что этот проект пока не имеет финансирования.

РЖД в 2007-2008 годах проводили проектно-изыскательские работы по организации скоростного пассажирского движения на направлении Москва - Адлер с модернизацией Курского хода и строительством обходов Украины Прохоровка-Журавка и Журавка-Чертково.