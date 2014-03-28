В Крыму возникли проблемы с поставками украинских машин
Дилеры Ford и Volkswagen столкнулись со сложностями при импорте новых автомобилей из Киева в Крым и просят производителей наладить поставки из России.
Желающие уже есть: российский автодилер "Фаворит-Моторс" инвестирует 90 млн руб. в открытие двух дилерских центров на полуострове, пишет "КоммерсантЪ".
Крымские автодилеры просят производителей решить вопрос с поставкой автомобилей на полуостров. Как рассказал источник в отрасли, на прошлой неделе запросы от своих дилеров получили Volkswagen и Ford. "Письма написали дилеры, работающие в Крыму. Они работают с украинскими "дочками" импортеров и сейчас отрезаны от них. Теперь от украинских импортеров нет поставок как новых автомобилей, так и запчастей. Дилеры фактически остались без бизнеса", - утверждает собеседник издания.
Сейчас решается вопрос, как дальше работать с автодилерами в Крыму, пояснил сотрудник российского представительства зарубежного автопроизводителя.
Как рассказал сотрудник находящегося в Симферополе дилера Ford "Премиум авто Крым", на складе компании нет новых автомобилей, покупатель может заказать автомобиль лишь на условии 100-процентной предоплаты. "Сейчас вы можете купить Ford европейской сборки. А потом, скорее всего, мы будем продавать автомобили российской сборки (российский завод Ford расположен во Всеволожске Ленинградской области)", - сообщил сотрудник "Премиум авто Крым".
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