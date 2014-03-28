Базовым перевозчиком Крыма может стать "Грозный авиа" или Red Wings

Базовым перевозчиком Крыма может стать Red Wings, пишет газета "Коммерсант".

Как рассказал газете исполнительный директор и член совета директоров компании Сергей Савостин, это "основной вариант, который рассматривают Росавиация и Ростуризм". Переговоры велись с несколькими крупными игроками, уточнил топ-менеджер, но у них существует риск попадания под санкции со стороны Запада. "Если ЕС и США вдруг объявят новые санкции, то перевозчики, чьи суда находятся в лизинге у иностранных компаний, а зарубежная маршрутная сеть широко развита, получат больше рисков, чем плюсов от обслуживания крымских направлений",— поясняет глава аналитической службы "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Еще одним претендентом на статус базового крымского перевозчика может стать "Грозный авиа". Свое желание авиакомпания огласила в ходе совещания в Минтрансе, рассказал один из источников газеты.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский не уверен, что для Крыма будет выбран один базовый перевозчик. "С учетом поставленной задачи — обеспечить в наступающем летнем сезоне около 3 млн туристов в Крым — каждую неделю авиакомпании предстоит выполнить порядка 550 рейсов,— поясняет он.— Одной авиакомпании это сделать не под силу".

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