Железнодорожники опровергли обвинения в эксплуатации неисправных Hyundai

"Безопасность движения и пассажиров является приоритетом в работе железных дорог. Каждый электропоезд производства Hyundai Rotem перед рейсом проходил технический осмотр с составлением акта готовности поезда к отправлению (check list) с подписями специалистов Hyundai Rotem и УЖСК. Отсутствие такого акта и соответствующей отметки (штемпеля) в бортовом журнале исключает прием поезда локомотивной бригадой и отправления в рейс", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе подчеркнули, что в период адаптации новых электропоездов к работе на железных дорогах Украины были зафиксированы случаи некоторых неисправностей, которые устранялись специалистами южнокорейской компании, а в некоторых случаях, с целью обеспечения безопасности пассажироперевозок УЖСК и "Укрзализныця" осуществляли замену подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, ранее УЖСК опровергла обвинения Генеральной прокуратуры Украины в нелицензированном использовании скоростных электропоездов Hyundai, сообщив, что предприятие имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Украинской железнодорожной скоростной компании по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, Генпрокуратура установила, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии.

Компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.