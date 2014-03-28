Укртрансинспекция подтвердила, что поезда Hyundai эксплуатировались с неисправностями

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) подтвердила обвинения со стороны Генеральной прокуратуры Украины в отношении госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) в эксплуатации скоростных электропоездов Hyundai производства южнокорейской компании Нyundai Rotem с неисправностями, по факту которого Генпрокуратура открыла уголовное производство, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В ходе проверки с участием специалистов управления Укртрансинспекции выявлено многочисленные факты эксплуатации электропоездов Hyundai с грубыми нарушениями правил технической эксплуатации железных дорог Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины от №411 от 20.12.96 года", - говорится в сообщении.

В частности, согласно составленным актам технического состояния электропоездов Hyundai за январь - февраль текущего года установлены следующие нарушения правил технической эксплуатации: эксплуатация поездов с выключенным тяговым двигателем, с люфтом вала малой шестерни редуктора, с истечением смазки редуктора в районе малой шестерни 4-й колесной пары и ряд других фактов.

Согласно справке Укртрансинспекции, данные нарушения со стороны УЖСК создали "опасность для жизни людей, угрозу безопасности движения и загрязнения окружающей среды".

Кроме того, проверка госинспекции установила, что с мая 2012 года УЖСК предоставляла услуги по перевозке пассажиров данными электропоездами без лицензии, в нарушение части 5 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», которую получила только в апреле 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) опровергло обвинение Генеральной прокуратуры Украины в эксплуатации скоростных электропоездов Hyundai производства южнокорейской компании Нyundai Rotem с неисправностями и в отсутствии лицензии, сообщив, что предприятие имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, Генпрокуратура установила, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии.

Компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.