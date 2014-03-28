Украина подпишет "открытое небо" с ЕС до начала июня

Украина намерена не позже начала июня подписать соглашение о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом, которое откроет национальный рынок авиационных перевозок для зарубежных компаний, сообщил УНИАН глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Сроков пока конкретных нет. Пока озвучено, что, скорее всего, это будет не позднее 5 июня”, - сказал Антонюк.

По его словам, европейская сторона обещает в скором времени закончить подготовку текста договора.

Основная идея соглашения, отметил Антонюк, заключается в изменении украинских правил безопасности в авиации в соответствии с европейскими стандартами.

“Договор, с точки зрения духа его, очень нужен, поскольку главная его идея - это приведение украинских правил, по безопасности в том числе, к европейским”, - сказал глава “Госавиаслужбы”.

Как сообщал УНИАН, ранее в “Госавиаслужбе” заявили, что Украина до завершения процесса согласований отложила планировавшееся на середину марта подписание соглашения о едином авиационном пространстве с ЕС.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

Читайте такжеУкраина 14 марта планирует подписать соглашение о едином небе с ЕС