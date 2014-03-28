Украина с 14 апреля снизит на треть пошлины на импорт автомобилей

Украина с 14 апреля снизит ставки специальных пошлин на импортные автомобили на треть, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Ставка пошлины в рамках либерализации мероприятий составит: на автомобили с рабочим объемом цилиндра двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, – 4,31% (ранее – 6,46%), с объемом цилиндра более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см, – 8,63% (ранее – 12,95%)», – говорится в сообщении.

Ставки снизятся согласно решению межведомственной комиссии по международной торговле, которое вступило в силу 28 марта. При этом пошлины будут снижаться на треть каждые 12 месяцев.

Снижение ставок происходит в рамках либерализации импорта автомобилей согласно договору о защитных мерах Всемирной торговой организации и Закону Украины “О применении специальных мер относительно импорта в Украину”.

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Как сообщал УНИАН, специальные пошлины на импорт автомобилей в Украину были введены 14 апреля 2013 года с целью поддержки национальных автопроизводителей, которые переживали серьезный спад производства.

Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

27 февраля Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) призвала новое правительство ликвидировать коррупцию и взяточничество на таможне, а также отменить спецпошлины на импорт автомобилей и утилизационный сбор.