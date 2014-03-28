Работники ЮЗЖД перечислят однодневную зарплату в поддержку украинской армии

Работники предприятий и профсоюзов Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) намерены в ближайшее время перечислить собственную однодневную заработную плату на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на начальника Юго-Западной магистрали Алексея Кривопишина, железнодорожники, несмотря на тяжелое положение государства, сами выступили с инициативой о перечислении средств на нужды армии.

В пресс-службе не уточнили, какая сумма будет направлена на поддержку украинской армии.

Общее количество работников ЮЗЖД составляет около 62 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 марта 2014 года на счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” поступило уже свыше 60 млн грн от юридических и физических лиц в помощь Вооруженным Силам Украины.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци». Административный центр железной дороги расположен в Киеве. Ее общая эксплуатационная длина - 4668 км, развернутая длина главных путей - 6438,1 км.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

На Юго-Западной железной дороге насчитывается 315 станций. Эксплуатационную работу железной дороги осуществляют пять дирекций по железнодорожным перевозкам - Киевская, Казатинская, Жмеринская, Коростенская, Конотопская.