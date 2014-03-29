ВААИД прогнозирует сокращение продаж автомобилей за год на 30%

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) ухудшила свой предыдущий прогноз сокращения продаж на автомобильном рынке Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом до 30% с 25% в связи с увеличением акцизной ставки вдвое на новые импортируемые автомобили и мотоциклы. Продажи автомобилей в текущем году прогнозируются на уровне 140 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Согласно сообщению, повысить акциз на импорт автомобилей и мотоциклов с объемом двигателя более 500 куб. см предлагается в принятом 27 марта Верховной Радой законе №4576 «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В настоящее время на автомобили с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 куб. см ставка акцизного сбора составляет 1,09 евро за 1 куб. см, и с одного авто импортер платит 3270 евро, а с 1 апреля ставка составит 2,18 евро за 1 куб. см и импортер будет платить 6540 евро.

Кроме того, значительно возрастет акцизный сбор для дизельных автомобилей с двигателем больше 2500 куб. см. В частности, ставка акцизного сбора с 1 апреля увеличится на 2725 евро. Для остальных авто (с объемом двигателя менее 2500-3000 куб. см) повышение акциза будет незначительным (до 1000 куб. см - на 50 евро, 1000-1500 куб. см - на 45 евро, 1500-3000 куб. см - на 195-390 евро).

"ВААИД рекомендовала всем автоимпортерам уже сегодня провести растаможку авто по старым ставкам акциза (особенно с объемом двигателя больше 3000 куб. см для бензина и больше 2500 куб. см для дизеля), а также не повышать цены на авто при условии проведения их таможенного оформления до 1 апреля 2014 года. Вместе с тем, из-за действий Верховной Рады и Кабинета министров Украины ВААИД прогнозирует дальнейшее подорожание автомобилей для украинцев, сокращение автомобильного рынка Украины и падение поступлений в госбюджет", - подчеркнули в пресс-службе.

В два раза (на 109 евро) увеличен акциз на кузова для сборки, однако, как отметили в ассоциации, оснований для подорожания автомобилей, которые собираются в Украине с использованием процессов сварки и покраски, нет.

"ВААИД призывает правительство и Верховную Раду в целях стимулирования авторынка и наполнения госбюджета принять ряд важных мер: отменить утилизационный сбор, а также спецпошлину на автоимпорт", - отметили в ассоциации автоимпортеров и дилеров.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада приняла закон №4576 «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», согласно которому, в частности, предлагается увеличить ставки акциза на новые автомобили и мотоциклы с объемом двигателя более 0,5 л, установить ставки акциза на мотоциклы с двигателем до 0,5 л в размере 0,06 евро за 1 куб. см.

27 марта в первом чтении ВР приняла законопроект об отмене утилизационного сбора, а в пятницу межведомственная комиссия по международной торговле опубликовала решение об уменьшении с 14 апреля спецпошлины на 33,3%.

Ранее ВААИД прогнозировала падение авторынка до 25% при условии сохранения утилизационного сбора и спецпошлины на иномарки.

Специальные пошлины на импорт автомобилей в Украину были введены сроком на 3 года 14 апреля 2013 года с целью поддержки национальных автопроизводителей, которые переживали серьезный спад производства.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по результатам 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,4% - до 201,566 тыс. единиц.

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