Создание крымской авиакомпании обсудят в РФ на следующей неделе

Вопрос о создании региональной авиакомпании Крыма, базирующейся в Симферополе, будет обсуждаться на следующей неделе в правительстве РФ. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов председателю Совета министров Крыма Сергею Аксенову во время рабочей встречи, передает ИТАР-ТАСС.

Губернатор добавил, что создание такой компании позволит "решить проблему доставки (в Крым) из любого региона Российской Федерации людей на наших российских самолетах".

Как сообщал УНИАН, базовым перевозчиком главного аэропорта Крыма в Симферополе может стать Red Wings или "Грозный авиа".

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский не уверен, что для Крыма будет выбран один базовый перевозчик. "С учетом поставленной задачи — обеспечить в наступающем летнем сезоне около 3 млн туристов в Крым — каждую неделю авиакомпании предстоит выполнить порядка 550 рейсов,— поясняет он.— Одной авиакомпании это сделать не под силу".