Toyota отзывает почти 125 тыс. седанов Avalon

Японская компания Toyota объявила 28 марта об отзыве с рынка почти 125 тыс. автомобилей. Как сообщили представители компании, специалистам предстоит устранить неисправность электрооборудования, которая может привести к нарушениям в работе подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности, передает ИТАР-ТАСС .

Отзыву подлежат седаны Avalon моделей 2003 и 2004 гг., произведенные на заводе Toyota в городе Джорджтаун (штат Кентукки). Около 119 тыс. автомобилей с дефектом были проданы в США, еще 5 тыс. - в странах Ближнего Востока, Канаде и Китае.

Представитель компании сообщил, что ему известно об одном инциденте, вызванном обнаруженной неисправностью. Фирма обязалась бесплатно устранить дефект у всех отзываемых автомобилей.

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