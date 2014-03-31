«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов к Пасхальным праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на Пасхальные праздники назначила 6 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда формирования Юго-Западной железной дороги: поезд №191/192 по маршруту Киев - Львов, который будет отправляться из столицы и со Львова 19 и 21 апреля 2014 года; поезд №193К/194К сообщением Киев – Винница, который будет отправляться из Киева и Винницы 19 и 21 апреля;поезд №207К/207Л по маршруту Киев – Ужгород, который будет отправляться из столицы 18 и 20 апреля, а из Ужгорода 19 и 21 апреля; поезд №217К/217О сообщением Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева 18 и 20 апреля, а из Ивано-Франковска 19 и 21 апреля.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда формирования Южной железной дороги: поезд №225 по маршруту Харьков – Ужгород, который будет отправляться из Харькова 18 апреля, а также поезд №225 сообщением Ужгород – Харьков, который будет отправляться из Ужгорода 20 апреля.

Также сообщается, что, начиная с 30 марта 2014 года, время пребывания в пути поезда №49 по маршруту Киев - Трускавец сократится на 48 мин. Так, из Киева поезд отправляется в 21:06, а в Трускавец прибывает в 09:01.

Как напомнили в пресс-службе, ранее поезд №49 по маршруту Киев - Трускавец отправлялся из Киева в 20:18 и прибывал в Трускавец в 09:01. С 15 февраля 2014 года "Укрзализныця" сократила время пребывания в пути поезда №50 сообщением Трускавец - Киев на час и 48 мин. Так, указанный поезд отправляется из Трускавца в 20:10 и прибывает в Киев в 7:15.

«На вышеуказанные дополнительные рейсы поездов предварительная продажа билетов уже открыта», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров. Для удовлетворения потребностей населения "Укрзализныця" в прошлом году на период майских и Пасхальных праздников назначила 153 дополнительных поезда.