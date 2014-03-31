"Укрзализныця" увеличила расходы на выполнение соцгарантий до 5,7 млрд гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), согласно нормам Отраслевого соглашения, в 2013 году увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог по сравнению с 2012 годом на 8,4% - до 5,7 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора "Укрзализныци" Виталия Жураковского.

В частности, "Укрзализныця" в прошлом году выделила на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет на железных дорогах Украины 1,63 млрд грн, на доплаты и надбавки, согласно приложению к Отраслевому соглашению, - 1,07 млрд грн, на вознаграждения по итогам работы за год - 364,4 млн грн, на материальную помощь на оздоровление - 387,4 млн грн, на пособие при увольнении на пенсию - 356,4 млн грн, на возмещение расходов за разъездной характер работы - 228 млн грн, на предоставление дополнительных отпусков - 255,6 млн грн, на финансирование мероприятий по охране труда - 341,4 млн грн, на удешевление путевок на оздоровление - 111,9 млн грн, на содержание оздоровительных учреждений - 316,9 млн грн.

Как напомнили в пресс-службе со ссылкой на Жураковского, в 2013 году дважды повышались тарифные ставки и должностные оклады работников отрасли, а их общий рост составил 10,3%. Среднемесячная зарплата за указанный период выросла по сравнению с 2012 годом на 5,7% - до 3 тыс. 971,8 грн.

В оздоровительных учреждениях в прошлом году отдохнули и пролечились 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

Также сообщается, что утверждена Программа строительства жилья железными дорогами Украины на 2013-2014 годы. Так, в 2013 году построено 239 квартир на общую сумму 63,4 млн грн.

Как отмечают в пресс-службе со ссылкой на председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Ткачева, обязательства сторон по Отраслевому соглашению в 2013 году в основном выполнялись. В то же время темпы роста зарплаты железнодорожников отставали от роста зарплаты работников других отраслей экономики Украины, и железнодорожники по уровню заработной платы заняли 11-е место в рейтинге.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2014 году направить на строительство жилья для своих работников не менее 300 млн грн, в частности, в этом году намерена ввести в эксплуатацию не менее 600 квартир для работников отрасли по всем железным дорогам страны.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

9 сентября 2013 года "Укрзализныця" и Совет профсоюза подписали совместное постановление о продлении действия имеющегося Отраслевого соглашения на 2014-2015 годы.

По состоянию на 1 января 2014 года, количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек, из них 37,8% - женщины, 35,5% - молодые специалисты в возрасте до 35 лет, 1,5% - лица пенсионного возраста, в том числе 17,1% - работники с полным высшим образованием и 22% - сотрудники с неполным и базовым высшим образованием.