Назначен новый гендиректор аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры Украины назначило генеральным директором крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» Сергея Гомболевского, который ранее занимал должность заместителя гендиректора аэропорта по производству, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

"Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 31 марта 2014 г. № 46-О Сергей Гомболевский с 31 марта 2014 года назначен генеральным директором государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» на условиях контракта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Кочанов был уволен по согласию сторон на основании поданного им заявления. Соответствующий приказ от 12 марта 2014 г. № 36-О подписал министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. После этого Гомболевский исполнял обязанности гендиректора аэропорта.

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В июле 2013 года Министерство инфраструктуры назначило исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова. Позже Кочанов был утвержден в должности генерального директора "Борисполя".

Как сообщал ранее УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» завершил 2013 год с чистой прибылью 126,7 млн грн, что в 3 раза меньше по сравнению с показателем 2012 года в 402 млн грн. Аэропорт сократил затраты по ряду статей, в частности, на обслуживание терминала «F», выведенного из эксплуатации в октябре прошлого года. Одновременно с тем, выросли доходы от поэтапного восстановления пассажиропотока во втором полугодии.

«Борисполь» по итогам 2013 года сократил пассажиропоток на 6,5% по сравнению с 2012 годом - до 7,93 млн человек.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.