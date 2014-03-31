Профсоюз железнодорожников призывает взвешенно подойти к назначениям в отрасли

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины призывает правительство взвешенно подойти к кадровым назначениям в железнодорожной отрасли и не принимать кадровых решений, руководствуясь исключительно аргументами политической целесообразности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") об этом говорится в письме-обращении профсоюза к премьер-министру Арсению Яценюку и министру инфраструктуры Максиму Бурбаку.

"Сегодня мы очень обеспокоены возможностью «традиционного» продолжения применения практики «кадровых чисток» в "Укрзализныце" и на железных дорогах Украины, которые происходили при каждой смене власти и имели очень негативный эффект в тех случаях, когда назначались на должности лица, не имевшие специального образования, достаточного уровня профессионализма, опыта, осведомленности и преданности железнодорожному транспорту", - сказано в тексте обращения.

Кроме того, профсоюз железнодорожников и транспортных строителей в своем обращении также призывает украинские власти осуществлять надлежащую государственную поддержку железнодорожной отрасли.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин своим постановлением уволил подавшего в отставку 6 мартагендиректора «Укрзализныци» Сергея Болоболина, занимавшего этот пост с января 2013 года. Министр инфраструктуры заявил на прошлой неделе, что новый глава "Укрзализныци" может быть назначен уже на текущей неделе, и выбор кандидата будет зависеть от его видения реформы ведомства.

Справка УНИАН. Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины насчитывает более 500 тысяч членов профсоюза. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.