На базе "Укрзализныци" создадут акционерную компанию
Создание акционерного общества на базе «Укрзализныци» ожидается до конца 2014 года.
Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак ожидает, что акционерное общество на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») будет создано до конца текущего года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", об этом Бурбак заявил в ходе встречи с председателем профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадимом Ткачевым, его заместителем Александром Мушенко и председателями дорожных профорганизаций железных дорог Украины.
"Будет обязательно проведена реформа "Укрзализныци" - создание АО «Укрзализныця» ожидается уже с 1 января 2015 года. Кроме того, после стабилизации экономической ситуации, Мининфраструктуры планирует изучить все финансовые возможности для обновления подвижного состава, в частности, отечественного производства", - говорится в сообщении.
Также сообщается со ссылкой на министра, что финансовый план "Укрзализныци" на 2014 год, предусматривающий расходы на социальную защиту железнодорожников, в ближайшее время будет представлен на согласование в заинтересованные органы центральной исполнительной власти, затем на утверждение в Кабинет министров Украины. Вместе с тем, Бурбак отметил, что расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог в этом году будут сокращены на 30%, и предусматриваются на уровне 800 млн грн. В этой связи, он попросил представителей профсоюзов, трудовые коллективы с пониманием отнестись к значительной экономии средств в отрасли.
Кроме того, Бурбак заявил о намерении обратиться к министру образования и науки Украины с просьбой вернуть 7 железнодорожных техникумов в подчинение подконтрольного ему министерства, а также сообщил о возвращении полной рабочей недели в железнодорожной отрасли.
"Лидеры профсоюза отметили необходимость сохранения рабочих мест и профессионального кадрового потенциала отрасли, что является залогом стабильной работы железнодорожного транспорта Украины", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.
В октябре 2013 года координатор реформирования транспортной отрасли координационного совета по экономическим реформам при Президенте Украины Александр Кава заявлял о создании Публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), которое должно быть завершено до конца 2015 года, как предусмотрено принятым в 2010 году президентским планом реформ. Акционерное общество будет являться сугубо хозяйствующим органом, а функции государственного регулирования, которые сейчас есть у «Укрзализныци», будут переданы Министерству инфраструктуры и другим ведомствам.
Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.
Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины насчитывает более 500 тысяч членов профсоюза.
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