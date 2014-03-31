На базе "Укрзализныци" создадут акционерную компанию

Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак ожидает, что акционерное общество на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») будет создано до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", об этом Бурбак заявил в ходе встречи с председателем профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадимом Ткачевым, его заместителем Александром Мушенко и председателями дорожных профорганизаций железных дорог Украины.

"Будет обязательно проведена реформа "Укрзализныци" - создание АО «Укрзализныця» ожидается уже с 1 января 2015 года. Кроме того, после стабилизации экономической ситуации, Мининфраструктуры планирует изучить все финансовые возможности для обновления подвижного состава, в частности, отечественного производства", - говорится в сообщении.

Также сообщается со ссылкой на министра, что финансовый план "Укрзализныци" на 2014 год, предусматривающий расходы на социальную защиту железнодорожников, в ближайшее время будет представлен на согласование в заинтересованные органы центральной исполнительной власти, затем на утверждение в Кабинет министров Украины. Вместе с тем, Бурбак отметил, что расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог в этом году будут сокращены на 30%, и предусматриваются на уровне 800 млн грн. В этой связи, он попросил представителей профсоюзов, трудовые коллективы с пониманием отнестись к значительной экономии средств в отрасли.

Кроме того, Бурбак заявил о намерении обратиться к министру образования и науки Украины с просьбой вернуть 7 железнодорожных техникумов в подчинение подконтрольного ему министерства, а также сообщил о возвращении полной рабочей недели в железнодорожной отрасли.

"Лидеры профсоюза отметили необходимость сохранения рабочих мест и профессионального кадрового потенциала отрасли, что является залогом стабильной работы железнодорожного транспорта Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.

В октябре 2013 года координатор реформирования транспортной отрасли координационного совета по экономическим реформам при Президенте Украины Александр Кава заявлял о создании Публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), которое должно быть завершено до конца 2015 года, как предусмотрено принятым в 2010 году президентским планом реформ. Акционерное общество будет являться сугубо хозяйствующим органом, а функции государственного регулирования, которые сейчас есть у «Укрзализныци», будут переданы Министерству инфраструктуры и другим ведомствам.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины насчитывает более 500 тысяч членов профсоюза.

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