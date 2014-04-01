"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Пасху

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на Пасхальные праздники назначила дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги.

Согласно сообщению, этот поезд будет отправляться из Полтавы 22 апреля в 06:05, прибывать в Кременчуг в 06:43, а в столицу в 12:07. В обратном направлении поезд будет отправляться из Киева 22 апреля в 18:30 и прибывать в Кременчуг в 23:41, а в Полтаву - в 23:43.

"Назначение дополнительных рейсов поезда Полтава - Кременчуг - Киев позволит еще 1220 пассажирам совершить путешествие в направлении Киева и обратно", - подчеркнули в пресс-службе.

Также «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №210/209 по маршруту Николаев - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Николаева 17 и 21 апреля, а из столицы - 18 и 22 апреля.

В частности, со станции Николаев поезд будет отправляться в указанные дни в 22:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 12:12. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:46 и прибывать на станцию назначения в 6:10.

На все рейсы дополнительных поездов уже открыта предварительная продажа билетов.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на Пасхальные праздники назначила 6 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, в частности, это поезда, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, а также поезд, соединяющий Харьков с Ужгородом.

В 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров. Для удовлетворения потребностей населения "Укрзализныця" в прошлом году на период майских и Пасхальных праздников назначила 153 дополнительных поезда.