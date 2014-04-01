Железные дороги Украины примут участие в акции "За чистую окружающую среду"

Работники железных дорог Украины и предприятий железнодорожного транспорта примут участие в ежегодной всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду», которая будет проходить в течение апреля-мая 2014 года, а также - в «Дни окружающей среды» 12 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, традиционно в период данной акции железнодорожники будут озеленять и благоустраивать территории, объекты железнодорожной инфраструктуры, привокзальные площади. Кроме того, работники будут осуществлять очистку железнодорожных путей, уборку парков, скверов и мемориальных комплексов.

По данным пресс-службы, в прошлом году в этой акции, проходившей с 1 апреля по 6 мая, приняли участие почти 400 тысяч железнодорожников.

"Общими усилиями было упорядочено 1146,5 га газонов, ликвидировано 4857 несанкционированных свалок, большинство из которых располагались на территориях населенных пунктов, прилегающих к землям железнодорожного транспорта, высажено 32 тыс. деревьев и 30 тыс. кустов", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, были убраны территории детских, спортивных и хозяйственных площадок, окрашены бордюры, заборы, ограждения, побелены деревья, а также приведены в надлежащее санитарно-эстетическое состояние обелиски и памятники воинам Великой Отечественной войны.

Справка УНИАН. Ежегодная Всеукраинская акция по благоустройству «За чистую окружающую среду» проводится в Украине в апреле-мае, начиная с 2010 года.